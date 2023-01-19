Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah apaçık delillerle size bildirip şahitlik ediyor ki, senin üzerine indirdiği kitabı, Kendi ezelî ilmiyle indirmiştir. Nisâ Suresi: 166 HADİS: Mü’min bir hastalığa yakalanır, sonra da Allah ona o hastalıktan şifa verdiğinde, bu geçmiş günahlarına keffâret ve ileride işleyeceği kusurlar için de bir ikaz olur.

Camiü’s-Sağir, No: 1206

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