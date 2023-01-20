Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnkâr edenler ve insanları Allah yolundan alıkoyan kimseler muhakkak ki haktan pek uzaklaşmış ve büyük bir bataklığa düşmüşlerdir. Nisâ Suresi: 167 HADİS: Mü’min, bir diken batışı veya ondan daha küçük bir musibetle veya bir ağrıyla sıkıntıya düşerse, Allah bununla mutlaka onu bir derece yükseltir ve onun bir günahını düşürür. Camiü’s-Sağir, No: 1208

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