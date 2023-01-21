Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki Allah, inkâr edenleri ve zulmedenleri bağışlamaz, onları içinde ebedî kalacakları Cehennem yolundan başka bir yola eriştirmez. Bu, Allah’a kolaydır. Nisâ Suresi: 168-169 HADİS: Allah için birbirlerini sevenler Arşın gölgesinde olacaklardır.

Camiü’s-Sağir, No: 1209

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