Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey insanlar! Peygamber, Rabbiniz’den size hak ile geldi; sizin için hayırlı olan iman etmenizdir. İnkâr ederseniz, bilin ki, göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır. Allah Alîm ve Hakîm’dir.

Nisâ Suresi: 170

HADİS:

Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber (asm) şöyle dua ederdi: “Allah’ım, Receb ve Şaban’ı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.”

Camiü’s-Sağir, No: 3133