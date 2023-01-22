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22 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

22 Ocak 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey insanlar! Peygamber, Rabbiniz’den size hak ile geldi; sizin için hayırlı olan iman etmenizdir. İnkâr ederseniz, bilin ki, göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır. Allah Alîm ve Hakîm’dir.

Nisâ Suresi: 170

HADİS:

Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber (asm) şöyle dua ederdi: “Allah’ım, Receb ve Şaban’ı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.”

Camiü’s-Sağir, No: 3133

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