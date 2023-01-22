22 Ocak 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ey insanlar! Peygamber, Rabbiniz’den size hak ile geldi; sizin için hayırlı olan iman etmenizdir. İnkâr ederseniz, bilin ki, göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır. Allah Alîm ve Hakîm’dir.
Nisâ Suresi: 170
HADİS:
Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber (asm) şöyle dua ederdi: “Allah’ım, Receb ve Şaban’ı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.”
Camiü’s-Sağir, No: 3133
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