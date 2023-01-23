Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Ehl-i Kitap! Dininizde ifrat ve tefrit ile haddi aşmayın. Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Şurası gerçektir ki Meryem oğlu Mesih İsa, Allah’ın peygamberidir... Nisâ Suresi: 171 HADİS: Receb ayına Receb ismi verilmiştir. Çünkü bu ayda Şaban ve Ramazan hürmetine büyük hayır ve hürmet bahşedilmiştir. Camiü’s-Sağir, No: 2359

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