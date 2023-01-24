Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Ehl-i Kitap! ... Allah’a ve peygamberlerine gereği gibi iman edin ve “Allah üçtür” demeyin. Yanlış inançlarınızı düzeltin, sizin için hayırlı olan budur... Nisâ Suresi: 171 HADİS: Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Camiü’s-Sağir, No: 2250

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