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25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

25 Ocak 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey Ehl-i Kitap! ... Allah’a ve peygamberlerine gereği gibi iman edin ve “Allah üçtür” demeyin. Yanlış inançlarınızı düzeltin, sizin için hayırlı olan budur...

Nisâ Suresi: 171

HADİS:

Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2250

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