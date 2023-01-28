Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İman edip Allah’ın emri ve Peygamberin sünnetine uyarak salih amel işleyenlerin karşılığını Allah eksiksiz verecek, lütuf ve ihsanı ile onların mükâfatlarını arttırdıkça arttıracaktır.

Nisâ Suresi: 172 HADİS: Biriniz bir kadın gördüğünde, ondan hoşlanır, kalbinde ona karşı bir arzu hissederse, hanımına dönsün ve onunla beraber olsun. Böyle yapması nefsindeki arzuyu giderir.

Camiü’s-Sağir, No: 1212

Okunma Sayısı: 167

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.