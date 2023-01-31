Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey insanlar! Rabbinizden size apaçık deliller ve mu’cizelerle bir peygamber gelmiş ve size dünya ve ahiretinizi nurlandıracak mu’cizevî bir kitap olarak Kur’ân inzal edilmiştir. Nisâ Suresi: 174 HADİS: Müslüman, din kardeşini ziyarete gittiğinde dönünceye kadar Cennet bahçesi içindedir. Camiü’s-Sağir, No: 1215

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