Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’a iman edip Onun kitabına sımsıkı sarılanları Allah elbette Kendi katında bir rahmete ve lütfa eriştirecek ve Kendi rızasına ulaştıran sırat-ı müstakîmde hidâyet yoluna sevk edecektir. Nisâ Suresi: 175 HADİS: Kıyamet Günü mazlumlar mutlaka kurtuluşa ereceklerdir. Camiü’s-Sağir, No: 1216

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