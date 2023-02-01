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1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

01 Şubat 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’a iman edip Onun kitabına sımsıkı sarılanları Allah elbette Kendi katında bir rahmete ve lütfa eriştirecek ve Kendi rızasına ulaştıran sırat-ı müstakîmde hidâyet yoluna sevk edecektir. 

Nisâ Suresi: 175

HADİS:

Kıyamet Günü mazlumlar mutlaka kurtuluşa ereceklerdir.

Camiü’s-Sağir, No: 1216

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