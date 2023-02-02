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2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

02 Şubat 2023, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İhramda iken avlanmayı helâl saymamak şartıyla ve size haram oldukları bildirilenler dışındaki hayvanların etleri size helâl kılındı.

Maide Suresi: 1

HADİS:

Dünyada malı çok olanlar, ahirette sevabı az olanlardır. Ancak Allah’ın kendisine ihsan ettiği serveti sağına, soluna, önüne ve arkasına dağıtan ve onunla hayır hasenat işleyen kimseler bundan müstesnâ.

Camiü’s-Sağir, No: 1219

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