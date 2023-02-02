Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İhramda iken avlanmayı helâl saymamak şartıyla ve size haram oldukları bildirilenler dışındaki hayvanların etleri size helâl kılındı. Maide Suresi: 1 HADİS: Dünyada malı çok olanlar, ahirette sevabı az olanlardır. Ancak Allah’ın kendisine ihsan ettiği serveti sağına, soluna, önüne ve arkasına dağıtan ve onunla hayır hasenat işleyen kimseler bundan müstesnâ. Camiü’s-Sağir, No: 1219

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