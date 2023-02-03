"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

03 Şubat 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey iman edenler! Allah’ın İslâm şeâiri ve alâmetleri olarak koyduğu hükümlere hürmetsizlik etmeyin.

Maide Suresi: 2

HADİS:

Melekler, yaptıkları işlerden hoşlandıkları için ilim talebesinin önüne kanatlarını yere indirirler.

Camiü’s-Sağir, No: 1220

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 102'ye yükseldi

    Uluslararası Af Örgütü: İsrail, insanlığa karşı suç işliyor - Caniler adaletten kaçıyor

    500-600 yıllık Kur'an-ı Kerim cüzleri korumaya alındı

    Müslüman karşıtı nefretle ortak mücadele şart

    Fenerbahçe, Adana'dan 1 puanla döndü

    EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

    İETT otobüsü durakta bekleyen yolculara çarptı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    9 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı içeren eylem izni iptal edildi

    Stoltenberg: Çin ders çıkarıyor

    İmran Han'ın müttefiki gözaltına alındı

    Netice gerçekten ortada

    Başörtüsüne destek vererek önyargıları kıralım

    Uygun fiyatla et satışına yoğun ilgi

    Kuraklık salgın gibi ilerliyor - 50 yılda dünyadaki sulak alanların yüzde 35’i yok oldu

    EYT görüşmeleri protestoyla başladı

    Ocak’ta dış ticaret açığı rekor kırdı

    Doğu kar altında

    Gram altın uçtu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “OHAL-KHK mağduriyetleri bitecek”
    İbrahim ERSOYLU

    Din adına siyasetin ağır bedeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçimlerde “yarış” olur, “savaş” değil
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u selâsede dualar makbuldür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Gerçekten Allah’a tevekkül ediyor muyuz?
    Genel

    Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 102'ye yükseldi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    Altılı takrir
    Cevher İLHAN

    İfade hürriyeti mutabakatı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.