Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah’ın İslâm şeâiri ve alâmetleri olarak koyduğu hükümlere hürmetsizlik etmeyin. Maide Suresi: 2 HADİS: Melekler, yaptıkları işlerden hoşlandıkları için ilim talebesinin önüne kanatlarını yere indirirler. Camiü’s-Sağir, No: 1220

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