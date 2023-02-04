Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Rab’lerinden bol nimet ve rıza talep ederek Beyt-i Haram’a gelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin... Maide Suresi: 2 HADİS: Sıkıntı çeken fakir Müslümanlara acıdıkları için melekler kışın bitmesine sevinirler. Camiü’s-Sağir, No: 1221

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