Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah’tan korkun; muhakkak ki Allah’ın azabı pek çetindir. Maide Suresi: 2 HADİS: İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa, Allah’tan hepsini kaplayan bir azabın gelmesi yakındır. Camiü’s-Sağir, No: 1223

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