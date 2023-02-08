Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. Ve yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarı çıkarır. Ve insan “Ne oluyor buna?” der. O gün yeryüzü, üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. Zilzâl Suresi: 1-4 HADİS: Fuhuş yaygınlaşınca yer sarsıntıları olur. İdareciler zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmur kesilir... Camiü’s-Sağir, No: 407

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