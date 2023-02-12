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12 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

12 Şubat 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah iman edip salih amel işleyenlere günahlarını affetmeyi ve büyük mükâfat vermeyi vaad etmiştir.

Maide Suresi: 9

HADİS:

İçinde oturamayacağınız binalar yapıyorsunuz. Yiyemeyeceğiniz şeyler topluyorsunuz. Ulaşamayacağınız emeller besliyorsunuz.

Camiü’s-Sağir, No: 3056

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