Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah iman edip salih amel işleyenlere günahlarını affetmeyi ve büyük mükâfat vermeyi vaad etmiştir.

Maide Suresi: 9 HADİS: İçinde oturamayacağınız binalar yapıyorsunuz. Yiyemeyeceğiniz şeyler topluyorsunuz. Ulaşamayacağınız emeller besliyorsunuz.

Camiü’s-Sağir, No: 3056

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