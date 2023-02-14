14 Şubat 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O sabredenler ki başlarına bir musibet geldiğinde “Biz Allah’ın kullarıyız; sonunda yine Ona döneceğiz” derler. İşte Rablerinin mağfiret ve rahmeti onların üzerinedir.
Maide Suresi: 156-157
HADİS:
Biriniz bir iş yaptığında onu sağlam yapsın. Çünkü öyle davranmak musibete uğrayan kimsenin gönlünü teselli eden şeylerdendir.
Camiü’s-Sağir, No: 418
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