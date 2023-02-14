Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O sabredenler ki başlarına bir musibet geldiğinde “Biz Allah’ın kullarıyız; sonunda yine Ona döneceğiz” derler. İşte Rablerinin mağfiret ve rahmeti onların üzerinedir.

Maide Suresi: 156-157

HADİS:

Biriniz bir iş yaptığında onu sağlam yapsın. Çünkü öyle davranmak musibete uğrayan kimsenin gönlünü teselli eden şeylerdendir.

Camiü’s-Sağir, No: 418