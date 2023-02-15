Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki Biz sizi birtakım korkular ve açlıklarla ve mal, can ve mahsul eksikliğiyle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele! Maide Suresi: 155 HADİS: Şüphesiz kişiye bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyacı ölçüsünde Allah’ın yardımı gelir. Musibetin derecesi ölçüsünde Allah’tan sabır gelir. Camiü’s-Sağir, No: 1218

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