Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! Nisa Suresi: 78 HADİS: Şüphesiz ben, peygamber ve salih kimselerin, sizlerin Allah’ın ihsanına sevindiğinizden daha çok belâ ve musibete sevindiklerini görüyorum. Camiü’s-Sağir, No: 608

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