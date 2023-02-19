Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi hayırla ve şerle imtihan ederiz. Sonunda ise Bize döndürüleceksiniz. Enbiya Suresi: 35 HADİS: Ümmetime hiçbir ümmete verilmeyen bir hususiyet verildi. O da musibet ânında, “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” (Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve yine Ona döneceğiz) demektir. Camiü’s-Sağir, No: 674

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