Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. Şûrâ Suresi: 30 HADİS: Allah’ım! Bize, Sana isyan sayılacak şeyler ile aramızda perde olacak kadar korkunu, bizi Cennetine kavuşturacak taatini, dünya musibetlerini bizden hafifletecek kuvvetli imanı nasip eyle. Camiü’s-Sağir, No: 883

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