Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah’tan korkun! Herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın! Allah’tan sakının! Çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır. Haşr Suresi: 18 HADİS: Bir Mü’min kul, dünyada çok sevdiği bir yakınını kaybeder de sabredip musibetin mükâfatını Allah’tan beklerse, Allah o kulu için Cennetin dışında bir mükâfata razı olmaz. Camiü’s-Sağir, No: 1045

Okunma Sayısı: 361

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.