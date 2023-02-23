Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendi lehine ve işlediği günah da kendi aleyhinedir. Bakara Suresi: 286 HADİS: Allah’ım!.. Bize dinî musibet verme. Dünyayı, bizim en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma. Bize acımayanları başımıza musallat etme. Camiü’s-Sağir, No: 883

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