Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Ey Rabbimiz! Bizden önceki kavimlere yüklediğin ağır görevleri bize yükleme ve onlara verdiğin musibetlerle bizleri imtihan etme... Bakara Suresi: 286 HADİS: Allah, salih bir Müslüman kulu hürmetine, komşusu olan yüz hane halkının üzerinden belâ ve musibetleri def eder. Camiü’s-Sağir, No: 1027

Okunma Sayısı: 168

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.