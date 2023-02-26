Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Ey Rabbimiz! Bize kaldıramayacağımız yükler yükleme. Günahlarımızı affet. Bizi bağışla. Bize merhamet et... Bakara Suresi: 286 HADİS: Bahtiyar kişi fitnelerden uzaklaştırılan ve musibet verildiğinde sabredendir. Camiü’s-Sağir, No: 1158

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