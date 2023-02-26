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26 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

26 Şubat 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Ey Rabbimiz! Bize kaldıramayacağımız yükler yükleme. Günahlarımızı affet. Bizi bağışla. Bize merhamet et...

Bakara Suresi: 286

 

HADİS:

Bahtiyar kişi fitnelerden uzaklaştırılan ve musibet verildiğinde sabredendir.

Camiü’s-Sağir, No: 1158

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