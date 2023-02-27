Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Ey Rabbimiz!.. Bizim dostumuz, yardımcımız ancak Sensin. İnkârcı, isyankâr ve bizi günaha zorlayanlara karşı Sen bize yardım et! Bakara Suresi: 286 HADİS: Allah bir kulunu severse ona musibet verir ki, dua ve niyazını işitsin. Camiü’s-Sağir, No: 201

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