Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Âl-i İmran Suresi: 104 HADİS: Allah bir topluluğa azap vermek istediğinde o azap bütün fertlerine isabet eder. Sonra da amellerine göre diriltilirler. Camiü’s-Sağir, No: 233

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