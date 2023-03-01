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1 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

01 Mart 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Bugün kâfirler size üstün gelmekten ve galebe etmekten ümitlerini kesmişlerdir; artık onlardan korkmayın Benden korkun...

Maide Suresi: 3

HADİS:

İnsanlar size tâbi olacaklardır. Dünyanın dört bir yanından dini öğrenmek için size geleceklerdir. O zaman onlara hayır tavsiye ediniz.

Camiü’s-Sağir, No: 1224

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