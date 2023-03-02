Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Bugün dininizi kemâle erdirdim, üzerinize nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm’ı seçtim.... Maide Suresi: 3 HADİS: İnsanlar bir şeyi lâyık olduğundan fazla yüceltirlerse, Allah onu mutlaka alçaltır. Camiü’s-Sağir, No: 1225

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