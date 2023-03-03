Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sana, kendileri için nelerin helâl kılındığını soruyorlar. De ki: “İyi ve temiz olanlar size helâl kılınmıştır.” Maide Suresi: 4 HADİS: İnsanlara güzel ahlâktan daha değerli bir şey verilmemiştir.

Camiü’s-Sağir, No: 1226

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