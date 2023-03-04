Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah’tan korkun. Muhakkak ki Allah “Serîu’l-Hisab”dır. Hesabı pek çabuk görendir. Maide Suresi: 4 HADİS: Hak yolda istikamet, orta yol ve iktisat, peygamberliğin yirmi beş cüz’ünden bir cüz’dür. Camiü’s-Sağir, No: 1228

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