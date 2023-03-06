Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz.

Duhân Suresi: 4-5

HADİS:

Allah, Şaban ayının 15. gecesinde [Berat Gecesi] rahmetiyle tecellî ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güden kimseler hâriç bütün kullarını affeder.



Camiü’s-Sağir, No: 1031