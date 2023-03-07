Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’a iman ederse Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Teğabun Suresi: 11 HADİS: İnsanların en cimrisi selâm vermede cimri davranan, insanların en âcizi de dua etmekte âcizlik gösterendir. Camiü’s-Sağir, No: 1231

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