Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim İslâm’ın hükümlerini inkâr eder de küfre saparsa artık onun önceki amelleri boşa gitmiştir. Ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Maide Suresi: 5 HADİS: Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Ramazan’a hürmeten Şaban ayında tutulan oruçtur... Camiü’s-Sağir, No: 747

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