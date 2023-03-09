Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah size güçlük çıkarmaz, lâkin sizi temizlemek, üzerinizdeki nimetini tamamlamak ve sizlerin şükredenlerden olmanızı ister. Maide Suresi: 6 HADİS: Allah’ın en çok kızdığı kimse, dinini dünyalığına âlet etmek için hükümdarın memurlarını ziyaret eden âlimdir. Camiü’s-Sağir, No: 1232

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