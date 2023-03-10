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10 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

10 Mart 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Mü’minler Rablerinin davetine uyarlar ve namazlarını dosdoğru kılarlar. Onların aralarındaki işleri istişare ve şûrâ iledir.

Şûrâ Suresi: 38

 

HADİS:

İçinizdeki iyi kimseler idarecileriniz, cömert kimseler de zenginleriniz olduğu ve işleriniz istişare ile yürüdüğü takdirde toprağın üstü sizin için, altından daha hayırlıdır.

 

Camiü’s-Sağir, No: 461

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