Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’ın üzerinize olan nimetlerini ve “İşittik ve itaat ettik” diye sizi Allah’a bağlayan sözünüzü hatırlayın ve Allah’tan korkun.

Maide Suresi: 7

HADİS:

İblis tahtını su üzerine kurar. Sonra askerlerini bölük bölük gönderir. Askerlerinin derece ve makamca kendisine en yakını, fitnesi en büyük olanıdır...

Camiü’s-Sağir, No: 1233