11 Mart 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’ın üzerinize olan nimetlerini ve “İşittik ve itaat ettik” diye sizi Allah’a bağlayan sözünüzü hatırlayın ve Allah’tan korkun.
Maide Suresi: 7
HADİS:
İblis tahtını su üzerine kurar. Sonra askerlerini bölük bölük gönderir. Askerlerinin derece ve makamca kendisine en yakını, fitnesi en büyük olanıdır...
Camiü’s-Sağir, No: 1233
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