Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki Allah gönüllerde sakladıklarınızı ve niyetlerinizi çok iyi bilir. Maide Suresi: 7 HADİS: İblis en güçlü ve en kuvvetli adamlarını malını hayır yolunda sarf edenlere gönderir. Camiü’s-Sağir, No: 1234

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