Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle hükmeden şahitler olun. Maide Suresi: 8 HADİS: İnsan, yasaklanan şeylere karşı aç gözlüdür. Camiü’s-Sağir, No: 1235

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