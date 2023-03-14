Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bir topluluğa olan düşmanlığınız sizi adaletsizliğe ve zulme sevk etmesin. Maide Suresi: 8 HADİS: Âdemoğlu sıcak görse sızlanır, soğuk görse sızlanır.

Camiü’s-Sağir, No: 1236

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