Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Adil olun! Adaletle hükmetmeniz ve adil olmanız takvaya daha yakındır. Maide Suresi: 8 HADİS: Allah’ın en çok sevdiği kulu, diğer kullarının hayır ve iyiliğini en çok isteyendir. Camiü’s-Sağir, No: 1239

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