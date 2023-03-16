Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’tan korkun! Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Maide Suresi: 8 HADİS: Allah’ın kulları içerisinde Allah’a en sevimli olan kişi iyiliklerin ve iyilik işlemenin kendisine sevdirildiği kimsedir. Camiü’s-Sağir, No: 1240

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