Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah iman edip salih amel işleyenlere günahlarını affetmeyi ve büyük mükâfat vermeyi vaad etmiştir. Maide Suresi: 9 HADİS: Kulun uykudan uyandığında söyleyeceği en sevimli söz şudur: Ölüleri dirilten Allah bütün kusurlardan uzaktır. Onun her şeye gücü yeter. Camiü’s-Sağir, No: 1241

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