Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise Cehennem ehlidirler ve oraya gideceklerdir. Maide Suresi: 10 HADİS: Kıyamet Günü insanlar içerisinde Allah’a en sevimli olan ve Ona en yakın bulunan kişi âdil idarecidir. İnsanlar içerisinde Allah’ın en çok kızdığı ve Ondan en uzak olan kişi de zalim idarecidir. Camiü’s-Sağir, No: 1242

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