Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetlerini hatırlayın ki bir topluluk size tecavüz etmeye niyet ettiği zaman onların ellerini üzerinizden çekmişti. Maide Suresi: 11 HADİS: Biriniz kalkıp namaza durduğunda Rabbiyle konuşuyor. O halde Onunla nasıl konuştuğunu iyi düşünsün. Camiü’s-Sağir, No: 1243

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