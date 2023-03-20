Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Onlar kelimelerin yerlerini değiştirip bozarak Tevrat’ı tahrif ettiler. Kendilerine ihtar edilen hakikatlerden öğüt ve ibret almadılar... Maide Suresi: 13 HADİS: Mü’min, kardeşinin aynasıdır. Öyle ise üzerinde rahatsız edici bir şey gördüğünde gidersin. Camiü’s-Sağir, No: 1244

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