Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Ehl-i Kitap! Size kitaptan gizlediğiniz pek çok hakikati açıklayan, ama yüzünüze vurmayan resulümü gönderdim. Maide Suresi: 15 HADİS: En güzel güzellik, güzel ahlâktır. Camiü’s-Sağir, No: 1245

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