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26 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

26 Mart 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’ın sizlere bahşettiği hidâyet nimetinden dolayı tekbirlerle Onu zikredin. Bunu yaparsanız umulur ki Allah’ın nimetlerine şükredenlerden olursunuz.

Bakara Suresi: 185

HADİS:

Kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu muhafaza eder, kocasının meşru isteklerine itaat ederse Cennete girer.

Camiü’s-Sağir, No: 393

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