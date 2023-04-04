Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, rızasını gözetenleri onunla (Kur’ân’la) selamet yollarına eriştirir ve onları, izni ile, karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları doğru yola iletir. Maide Suresi: 16 HADİS: Ramazan ayının orucu, yerle gök arasında asılı bekler. Fıtır sadakası verilmedikçe Allah’a arz edilmez. Camiü’s-Sağir, No: 2449

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