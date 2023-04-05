Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Göklerin ve yerin ve arasındaki her şeyin sahibi ve hâkimi Allah’tır. O ne dilerse dilediği gibi yaratır. Allah her şeye kàdirdir.

Maide Suresi: 17

HADİS:

Sabır ayı Ramazanla birlikte her aydan üç gün oruç tutmak; kalbin kin, haset, nifak gibi her türlü kirini giderir.

Camiü’s-Sağir, No: 2498