05 Nisan 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Göklerin ve yerin ve arasındaki her şeyin sahibi ve hâkimi Allah’tır. O ne dilerse dilediği gibi yaratır. Allah her şeye kàdirdir.
Maide Suresi: 17
HADİS:
Sabır ayı Ramazanla birlikte her aydan üç gün oruç tutmak; kalbin kin, haset, nifak gibi her türlü kirini giderir.
Camiü’s-Sağir, No: 2498
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